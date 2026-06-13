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Nacvark
Google подала иск против китайских хакеров из-за фишинговых рассылок с использованием ИИ
Хакеры использовали для этого ИИ-инструменты, предоставляя злоумышленникам свои услуги как сервис
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Google подала иск против предполагаемой китайской киберпреступной сети Outsider Enterprise, которую компания обвиняет в масштабных фишинговых атаках с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщается в пресс-релизе компании, группировка рассылала мошеннические SMS от имени Google и других брендов, чтобы похищать пароли, коды двухфакторной аутентификации и данные банковских карт.Источник изображения: ChatGPTВ Google утверждают, что операция затронула «сотни тысяч» жертв, а ущерб оценивается в миллионы долларов. По данным Google, злоумышленники использовали около 9 тысяч поддельных сайтов, 1 миллион мошеннических доменов и за две недели отправили 2,5 миллиона сообщений пользователям Android. Только в мае пользователи Android отметили 55 тысяч таких SMS как спам.

При этом Outsider Enterprise не просто занималась фишингом, а предлагал его пользователям как услугу: за 88 долларов в неделю или 200 долларов в месяц любой злоумышленник мог без технических навыков быстро создавать поддельные сайты по шаблону, используя Gemini AI и другие ИИ-инструменты.

На фоне жалобы Google правоохранительные органы США уже начали работать над полным демонтажем хакерской инфраструктуры, включая конфискацию доменов и аккаунтов. Сама компания пытается добиться компенсации ущерба, штрафных выплат и запрета на дальнейшую деятельность группировки.

#google #хакеры #фишинг
Источник: blog.google
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