Пекин призывает перейти от показательных выступлений с танцами к практическому применению технологий

В Китае запускают общенациональную программу по ускоренному внедрению человекоподобных роботов и технологий физического искусственного интеллекта (ИИ) в реальные производственные и сервисные процессы. Как отмечает издание South China Morning Post, власти продвигают перейти от показательных выступлений к практическому применению в промышленности, логистике и медицине. Источник изображения: ChatGPTПравительство страны уже подготовило документ, в котором поручило местным властям и предприятиям подготовить планы внедрения человекоподобных роботов уже к концу июня. Отчёты о ходе реализации программы ожидаются к концу ноября

Основная цель программы – проверить, что стоит за танцующими роботами, которые прославились в социальных сетях. Власти рассчитывают, что стартапы и государственные институты могут доказать пригодность свих технологий к применению в ряде типовых сценариев. В перспективе Пекин хочет развернуть на предприятиях 10 тысяч человекоподобных роботов уже до конца года.

South China Morning Post акцентирует внимание на том, что такие сжатые сроки могут заставить стартапы адаптироваться и ускорить разработку подходов по внедрению своих технологий в промышленность.