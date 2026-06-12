Грант от правительства Индии получила местная компания SatSure Analytics

Компания SatSure Analytics, специализирующаяся на аналитике в космической сфере, получила грант от правительства Индии в размере 2,6 миллионов долларов на разработку модели искусственного интеллекта (ИИ), которая будет заниматься анализом данных наблюдений за Землёй.

Индийский стартап планирует использовать имеющиеся у него спутниковые снимки и данные для создания крупных ИИ-моделей наблюдения за Землёй, адаптированных именно под индийские условия. Такие системы должны лучше учитывать местную географию, климат, сельское хозяйство и особенности городской застройки. Основной аргумент компании в пользу своего решения заключается в том, что глобальные решения часто хуже работают в Индии.

Источник изображения: Reuters

URL изображенияРазрабатываемые ИИ-модели смогут анализировать муссонные циклы, состояние сельхозугодий, расширение городов и другие параметры. В перспективе ИИ можно будет применять для реагирования на стихийные бедствия и в мониторинге последствий изменения климата

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В Индии работают над поддержкой местных стартапов, которые готовы внедрять инновации или развивать промышленность страны, делая её самодостаточной.