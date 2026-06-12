Власти сочли, что компания сама виновата в утечке и несёт полную ответственность за сохранность пользовательских данных

Комиссия по защите персональных данных Южной Кореи оштрафовала местную технологическую компанию Coupang, владеющую маркетплейсом, на 625 миллиардов вон или примерно 400 миллионов долларов. Поводом для штрафа стала масштабная утечка персональных данных в прошлом году, которая затронул примерно 33 миллиона человек. Источник изображения: Reuters

URL изображенияЮжнокорейский регулятор пояснил, что компания полностью несёт ответственность за сохранность пользовательских данных, поэтому сама виновата в утечке. Причём в комиссии подчёркивают, что утечка стала не результатом изощрённых хакерских атак, а просто отсутствием у Coupang защитных механизмов. Более того, компания не смогла обнаружить утечку в течение 72 часов, отводимых законодательством.

В Coupang извинились за утечку, добавив, что сожалеют о неэффективности принятых ими превентивных мер по предотвращению ущерба. В то же время компания акцентирует внимание на том, что южнокорейский регулятор проигнорировал изложенные ей факты, объясняющие причину утечки.

В официальном заключении южнокорейских властей говорится, что причиной масштабной утечки стала некомпетентность руководства Coupang.