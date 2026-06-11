Этот вид сырья становится одним из узких мест в цепочке поставок

Контроль Китая над цепочками экспорта фосфида индия становится новым узким местом для мировой индустрии искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщает издание Reuters, это сырьё используется в фотонных компонентах, которые позволяют передавать данные в дата-центрах через оптоволокно быстрее и энергоэффективнее, чем традиционные решения из меди. Источник изображения: ChatGPT

По данным издания, с февраля 2025 года Пекин ограничивает выдачу экспортных лицензий на фосфид индия, что уже создает задержки для производителей оптических чипов и оборудования для ИИ-инфраструктуры. Проблема особенно чувствительна для компаний из США.

Компании AXT и Sumitomo Electric вместе контролируют почти 80% мирового производства подложек из фосфида индия. При этом значительная часть мощностей AXT находится в Китае, а экспортные разрешения компания получает с задержками. На фоне дефицита средняя цена шестидюймовой пластины фосфида индия выросла примерно на 250% – до 5 тысяч долларов.

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Спрос на такое сырьё растет вместе с активным строительством дата-центром. Эксперты предупреждают: расширение производства вне Китая займёт годы, а быстрая замена поставщиков невозможна из-за сложной квалификации компонентов. Ограничения дают Китаю дополнительный рычаг в технологическом противостоянии с США. Вместо прямого запрета готовой продукции Пекин может замедлять поставки ключевых материалов, от которых зависит масштабирование всей цепочки ИИ-инфраструктуры. Это, в свою очередь, может замедлить развитие ИИ в США.