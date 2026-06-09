Amazon и Corning заключили многомиллиардную сделку для наращивания производства

Компании Amazon и Corning заключили многомиллиардную сделку, направленную на увеличение производство волоконно-оптических кабелей в США. Основная цель соглашения заключается в том, что простимулировать производство в США оптического волокна и соединительных изделий, используемых в центрах обработки данных, учитывая высокий спрос. Источник изображения: Gemini AIВ рамках этого партнёрства будут созданы дополнительная 1 тысяч рабочих мест на предприятиях в Северной Каролине. Amazon и Corning также совместно с учебными заведениями расширят программу обучения специалистов по волоконно-оптическим технологиям. Ожидается, что в долгосрочной перспективе такие меры позволят увеличить производственные мощности Corning по выпуску оптоволокна на 50%, а также в 10 раз на территории США.

Партнёрство Corning с таким технологическим гигантом как Amazon привело к росту цены акций компании на 8%. Поскольку Amazon является одним из крупнейших операторов дата-центров, компания заинтересована в увеличении производства. В то же время Corning, известная защитным стеклом Gorilla Glass, заинтересована в получении выгоды от ИИ-бума, ведь спрос на потребительскую электронику снижается.