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Nacvark
NVIDIA и SK Hynix объединились для создания памяти нового поколения
Она разрабатывается специально для ИИ
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Южнокорейский производитель памяти SK Hynix объявил о многолетнем технологическом партнёрстве с NVIDIA. Компании будут совместно развивать память нового поколения для глобальных дата-центров искусственного интеллекта (ИИ).Источник изображения: Reuters
URL изображенияСделка должна укрепить позиции SK Hynix в цепочке поставок для ИИ-инфраструктуры. Компания уже является одним из ключевых поставщиков высокопроизводительной памяти HBM, которая используется в ускорителях и серверах Nvidia. Новое соглашение направлено на то, чтобы обеспечить стабильные поставки передовой памяти и удовлетворить растущий спрос со стороны дата-центров.

SK Hynix также заявила, что партнёрство поможет ей выйти в новые направления ИИ, включая персональный ИИ и так называемый «физический ИИ» – системы, связанные с робототехникой, автономными устройствами и взаимодействием ИИ с реальным миром. Для Nvidia такая кооперация важна, поскольку развитие ИИ-фабрик требует не только мощных графических процессоров, но и всё более быстрой и энергоэффективной памяти, которая по-прежнему в дефиците.

Как известно, акции производителей памяти кратно выросли за последние годы из-за дефицита, обусловленного активным развитием ИИ. До сих пор компаниям не удаётся полностью удовлетворить реальный спрос на рынке.

#nvidia #sk hynix
Источник: reuters.com
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