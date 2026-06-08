Она разрабатывается специально для ИИ

Южнокорейский производитель памяти SK Hynix объявил о многолетнем технологическом партнёрстве с NVIDIA. Компании будут совместно развивать память нового поколения для глобальных дата-центров искусственного интеллекта (ИИ). Источник изображения: Reuters

URL изображенияСделка должна укрепить позиции SK Hynix в цепочке поставок для ИИ-инфраструктуры. Компания уже является одним из ключевых поставщиков высокопроизводительной памяти HBM, которая используется в ускорителях и серверах Nvidia. Новое соглашение направлено на то, чтобы обеспечить стабильные поставки передовой памяти и удовлетворить растущий спрос со стороны дата-центров.

SK Hynix также заявила, что партнёрство поможет ей выйти в новые направления ИИ, включая персональный ИИ и так называемый «физический ИИ» – системы, связанные с робототехникой, автономными устройствами и взаимодействием ИИ с реальным миром. Для Nvidia такая кооперация важна, поскольку развитие ИИ-фабрик требует не только мощных графических процессоров, но и всё более быстрой и энергоэффективной памяти, которая по-прежнему в дефиците.

Как известно, акции производителей памяти кратно выросли за последние годы из-за дефицита, обусловленного активным развитием ИИ. До сих пор компаниям не удаётся полностью удовлетворить реальный спрос на рынке.