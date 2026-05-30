Его построят в индийском штате Одиша

Правительство Индии объявило о запланированных Intel и 3DGS инвестициях в размере 3,3 миллиардов долларов в строительство завода по выпуску подложек для полупроводников (GCS) в индийском штате Одиша. Предприятие будет расположено в регионе Бхубанешвар-Кхурда на востоке страны. Источник изображения: Reuters

Строительство нового завода может занять до 5-6 лет, а само предприятие позволит трудоустроить свыше 1,8 тысяч высококвалифицированных рабочих мест.

На новом завод будут выпускать передовые стеклянные подложки для корпусирования чипов (этап продвинутой упаковки чипов), соединительные платы высокой плотности, а также другую смежную продукцию, включая компоненты процессоров. Всё это является базовым материалом в производстве полупроводников, поэтому предприятие станет важной частью цепочки поставок Intel.

Инвестиции Intel и 3DGS направлены именно в Индию, поскольку индийское правительство пообещало американскому производителю процессоров многомиллиардные субсидии в рамках государственной программы по локализации производства технологической продукции.