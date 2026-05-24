Илон Маск (Elon Reeve Musk), судя по всему, отказался от стратегического плана по развитию солнечной энергетике на Земле. Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на документацию компании в преддверии IPO SpaceX. Источник изображения: Gemini AIКак отмечает издание, акцент SpaceX постепенно уходит от развития солнечных решений на Земле в сторону концепции орбитальной генерации энергии. Проще говоря, всё больше внимание уделяется возможности генерации электроэнергии за счёт источников в космосе, а уже после – передачи этой энергии на Землю через инновационные решения.

Основной аргумент заключается в том, что в космосе солнечные электростанции могут работать беспрепятственно и стабильно, в то время как на Земле ночь и облачность снижают выработку.

Однако пока нет реальных технологий, способных наладить дешёвую генерацию электроэнергии в космосе с последующей её передачей на Землю. Описанная SpaceX стратегия – лишь амбиции Маска, рассчитанные на долгосрочную перспектива. Основная проблема космических систем заключается в сложности обслуживания оборудования в космосе.