Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В Discord запустили сквозное шифрование голосовых и видеосообщений для всех пользователей
Окончательно внедрение завершили в марте 2026 года, о чём сообщили сейчас

Команда Discord объявила об успешном включении функций сквозного шифрования голосовых и видеосообщений для всех пользователей, что позволяет пользователям вести беседы конфиденциально, без риска сторонней прослушки.Источник изображения: DiscordВ официальном заявлении говорится, что внедрение сквозного шифрования началось ещё в 2024 году, но процесс занял много времени. Сейчас эта функция стала доступна всем пользователям на всех платформах без каких-либо дополнительных действий и включается по умолчанию, за исключением каналов для общения на сцене.

При этом, как отмечается в заявлении, аналогов функции сквозного шифрования в Discord не существует. По мнению вице-президента Discord по основным технологиям Марка Смита, на данный момент сквозное шифрование в мессенджере, вероятно, имеет лучшую в мире реализацию. Компания добилась того, чтобы конфиденциальные беседы стали возможны одновременно на ноутбуках, телефонах, игровых консолях и веб-страницах. Именно кроссплатформенность привела к тому, что внедрение сквозного шифрования затянулось.


#discord #сквозное шифрование
Источник: discord.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новейший экраноплан «Орион-25» - конкурент вертолёту в приморских и арктических районах
Археологи нашли в Турции стелу с изображением Богини-Матери возрастом 2200 лет
Российские инженеры создали независимый от системы GPS навигатор
Intel начала поставлять процессоры Nova Lake с двукратным приростом скорости в многоядерном режиме
MONTECH представляет компактный модульный корпус TEN с вентилируемыми сетчатыми панелями
Кроссовер Lada Azimut засветился на дорогах Москвы
MSI представила первый в мире игровой 27-дюймовый QD-OLED-монитор с 5-слойной матрицей
Первый запуск Forza Horizon 6 на системе AMD занял 4 секунды благодаря доставке шейдеров Microsoft
Российские инженеры заканчивают разработку экраноплана «Орион-25» со складным крылом
На Alibaba нашли портативные лазерные пушки - мощность излучателей достигает 1кВт
Считавшееся вымершим с 1967 года растение нашли благодаря снимку на платформе iNaturalist
Рубль укрепился к доллару до максимума с начала 2023 года
Вышел трейлер научно‑фантастического фильма «Надежда» с Майклом Фассбендером
Археологи обнаружили в Мексике гробницы эпохи Теотиуакана и 47 миниатюрных сосудов
Разгон AMD FX-8350 позволил заметно повысить fps в игровых тестах с видеокартой RTX 3070
Bitcoin просел до двухнедельного минимума после ликвидации $500 млн за один день
Шрайер: Одиночные игры от студий Sony больше не будут выходить на ПК
Задержка выпуска Ту-214 связана с зависимостью от импортных комплектующих
Компания Ulefone выходит на мексиканский рынок с защищёнными устройствами последнего поколения на основе ИИ
Критик Крис Рэй поставил новой части гоночной серии Forza Horizon 6 максимальный балл

Популярные статьи

Как выбрать оптимальную видеокарту в игровой ПК в 2026 году и не переплатить
Выбор системы охлаждения и особенности тепловых трубок
Обзор и тестирование видеокарты INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 8GB GDDR6
Как я собирал 32-битную версию игры «2048» для тестирования Installer-SH 2.8
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter