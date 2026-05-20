Окончательно внедрение завершили в марте 2026 года, о чём сообщили сейчас

Команда Discord объявила об успешном включении функций сквозного шифрования голосовых и видеосообщений для всех пользователей, что позволяет пользователям вести беседы конфиденциально, без риска сторонней прослушки. Источник изображения: DiscordВ официальном заявлении говорится, что внедрение сквозного шифрования началось ещё в 2024 году, но процесс занял много времени. Сейчас эта функция стала доступна всем пользователям на всех платформах без каких-либо дополнительных действий и включается по умолчанию, за исключением каналов для общения на сцене.

При этом, как отмечается в заявлении, аналогов функции сквозного шифрования в Discord не существует. По мнению вице-президента Discord по основным технологиям Марка Смита, на данный момент сквозное шифрование в мессенджере, вероятно, имеет лучшую в мире реализацию. Компания добилась того, чтобы конфиденциальные беседы стали возможны одновременно на ноутбуках, телефонах, игровых консолях и веб-страницах. Именно кроссплатформенность привела к тому, что внедрение сквозного шифрования затянулось.



