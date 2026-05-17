Nacvark
Крупнейшая пригородная железная дорога США была парализована из-за забастовки рабочих
Забастовка на этом предприятии стала первой за 32 года

Сотрудники крупнейшей пригородной железной дороги Long Island Rail Road (LIRR) в США, расположенной в районе Нью-Йорка, объявили о забастовке, из-за которой работа загруженного участка оказалась парализована. Суммарно на забастовку вышло 3,5 тысяч сотрудников из двух профсоюзов.Источник изображения: Reuters
URL изображенияОсновная причина – наличие разногласий с руководством оператора относительно заработных плат и условий труда. Рабочие требуют более высоких повышений зарплаты, с учётом инфляции и отсутствия роста фактической платы за последние несколько лет. Оператор согласен на условиях, но в меньших масштабах, которые не устраивают рабочих.

Прошедшая 16 мая забастовка привела к полной остановке движения поездов LIRR. Около 300 тысяч пассажиров остались без средства передвижения, поэтому власти начали призывать их работать из дома или искать альтернативные маршруты. Однако альтернатива не всегда присутствует или является доступной.

Власти настаивают на том, что профсоюз отказывается добросовестно вести переговоры. Предложенные оператором условия является, как утверждает руководство, предостаточными, причём даже они выходят за пределы бюджетного финансирования.

#сша #железная дорога
Источник: reuters.com
