Страна ускоряет строительство нефтепровода «Запад-Восток»

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) ускоряют строительство нефтепровода «Запад-Восток» (West-East Pipeline), планируя ввести его в эксплуатацию уже в 2027 году. Это позволит стране удвоить поставки нефти в обход Ормузского пролива, учитывая проблемы с доступностью этого стратегически важного торгового маршрута. Источник изображения: Reuters

Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бин Мохаммед бин Заид поручил ускорить реализацию проекта, чтобы он был готов к работе уже в следующем году. Основной целью этого проекта было обеспечение независимого маршрута для экспорта нефти в страны Индийского океана без использования Ормузского пролива, который может быть заблокирован одной из стран региона.

Решение принято на фоне сохраняющейся блокады Ормузского пролива, усложняющей проход части судов, включая нефтяные танкеры. На долю этого маршрута приходилось около пятой части мировых поставок нефти, а открытие пока не предвидится в ближайшее время.

В настоящее время ОАЭ сохраняют возможности для экспорта нефти, используя нефтепровод Абу-Даби (ADCOP), также известный как трубопровод Хабшан-Фуджайра. Он может транспортировать до 1,8 миллиона баррелей нефти в сутки.