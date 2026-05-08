Компания присоединяется к проекту Hai Long у побережья Тайваня

Компания TSMC, являющаяся крупнейшим в мире производителем полупроводников, активизирует свои усилия по переходу на возобновляемые источники энергии на фоне стремительного роста спроса на чипы для искусственного интеллекта (ИИ). Компания делает ставку на ветроэнергетику, подключаясь к оффшорному проекту Hai Long у побережья Тайваня. Источник изображения: Gemini AIВетропарки начали поставлять электричество в энергетическую систему острова в 2025 году, а полный запуск ожидается к 2027-му. После завершения проект сможет обеспечивать энергией более миллиона домохозяйств.

Рост инвестиций в «зелёную энергетику» связан с резким увеличением потребления электроэнергии: производство полупроводников и развитие ИИ требуют всё больше ресурсов. По оценкам, только новые проекты в этих сферах добавят более 5 ГВт нагрузки на энергосистему Тайваня к 2030 году.

Ситуацию осложняет зависимость Тайваня от импортируемых энергоресурсов (свыше 90%). Это создаёт риски нарушения цепочек поставок, что может спровоцировать серьёзный удар по производственным возможностям компании, от продукции которой зависят сотни корпораций.