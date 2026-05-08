Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
TSMC переходит на ветроэнергию из-за дефицита электричества на Тайване
Компания присоединяется к проекту Hai Long у побережья Тайваня

Компания TSMC, являющаяся крупнейшим в мире производителем полупроводников, активизирует свои усилия по переходу на возобновляемые источники энергии на фоне стремительного роста спроса на чипы для искусственного интеллекта (ИИ). Компания делает ставку на ветроэнергетику, подключаясь к оффшорному проекту Hai Long у побережья Тайваня. Источник изображения: Gemini AIВетропарки начали поставлять электричество в энергетическую систему острова в 2025 году, а полный запуск ожидается к 2027-му. После завершения проект сможет обеспечивать энергией более миллиона домохозяйств.

Рост инвестиций в «зелёную энергетику» связан с резким увеличением потребления электроэнергии: производство полупроводников и развитие ИИ требуют всё больше ресурсов. По оценкам, только новые проекты в этих сферах добавят более 5 ГВт нагрузки на энергосистему Тайваня к 2030 году. 

Ситуацию осложняет зависимость Тайваня от импортируемых энергоресурсов (свыше 90%). Это создаёт риски нарушения цепочек поставок, что может спровоцировать серьёзный удар по производственным возможностям компании, от продукции которой зависят сотни корпораций.

#полупроводники #tsmc #чипы
Источник: arstechnica.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Петербурге впервые представили визуализацию двух небоскребов
Российский 16-летний подросток приобрёл ПВЗ для кражи из него видеокарт на миллион рублей
Civilization VII через две недели получит возвращающее игру к истокам серии обновление
Введение платы за иностранный трафик в России не даст результата
Тихий самолёт X-59 практически преодолел сверхзвуковой барьер
Radeon RX 580 в Linux оказалась до 119% быстрее по сравнению с Windows 11 в тесте игр от NJ Tech
Триллер с Шарлиз Терон «Вершина» вошел в топ-10 самых просматриваемых фильмов Netflix
Энтузиаст протестировал Steam Machine от Zotac в паре с новым Steam Controller в ряде игр
Создано устройство для связи без интернета и без сотовых сетей на расстоянии до нескольких миль
Энтузиаст из Санкт-Петербурга превратил Lada Vesta в полноприводный гибрид
В России сертифицирован новый кроссовер Volga K40
В Норвегии под упавшим деревом случайно нашли золотую деталь ножен элитного меча VI века
ИТ-эксперт: возможности сервисов VPN сделают бессмысленной плату за зарубежный трафик
Названы причины, почему российский мессенджер МАКС вряд ли покорит зарубежные рынки
40% российских пользователей интернета работают с VPN
Hardware Unboxed: трассировка лучей от NVIDIA — сомнительная технология по высокой цене
Россиян предупредили об опасности найденных на улице USB‑накопителей
Требования к владельцам каналов в Telegram и WhatsApp* 7 мая станут более строгими
Новый Tandem OLED от LG потребляет на 18% меньше энергии и служит вдвое дольше
В России разрабатывают собственный широкофюзеляжный лайнер взамен Ил-96

Популярные статьи

«Кракен», «Дьявол носит Prada 2» - субъективный обзор новых фильмов
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Спасаем старый HDD от порчи
Рассуждения по поводу профессиональных игровых критиков на фоне игры «REPLACED»
Вертикальный паркинг — собираю из хлама двухъярусную полку для старых принтеров
Топ-10 релизов игр в мае 2026: от LEGO Batman до шпионских RPG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter