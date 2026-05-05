Компания Intel наняла на должность вице-президента и генерального директора группы вычислительных систем и физического искусственного интеллекта (ИИ) Алекса Катузиана (Alex Katouzian), который на протяжении более чем 20 лет работал в Qualcomm на должности старшего вице-президента.

Intel сделала Катузиана ответственным за развитие физического ИИ, а также всего связанного с персональными компьютерами. Речь идёт не о просто об ИИ, а именно физическом ИИ, то есть автономной роботизированной технике вроде промышленных роботов или транспорта.

URL изображенияГенеральный директор Intel Лип-Бу Тан в своём комментарии относительно назначения Алекса Катузиана упомянул, что он является специалистом, который поможет компании уловить следующую волну развития ИИ, где акцент будет как раз таки на физических системах.

Соответствующее назначение произошло на фоне усиливающейся конкуренции на рынке чипов. Qualcomm активно продвигает собственные ARM-процессоры для компьютеров, пытаясь потеснить позиции Intel, а та в ответ перенимает опытных специалистов у своих конкурентов, делая ставку на высокотехнологические направления.