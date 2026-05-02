Nacvark
Пентагон заключил соглашения с NVIDIA, Google, Microsoft и другими о применении ИИ в секретных сетях
Соглашение также заключено с другими представителями big tech – OpenAI, SpaceX, Amazon, Oracle и Reflection

Министерство обороны США объявило о заключении соглашений с крупными технологическими компаниями страны, связав его с искусственным интеллектом (ИИ). Пентагон работает над внедрением ИИ в секретные сети, что позволит ему применять технологии в собственных целях без необходимости осведомлять об этом разработчиков.Источник изображения: Reuters
URL изображенияСоглашение были подписаны с NVIDIA, Google, Microsoft, SpaceX, OpenAI, Reflection, Oracle и Amazon. В пресс-релизе ведомства говорится, что договорённости позволят ускорить трансформацию вооружённых сил и активное внедрение ИИ в военную сферу. При этом упоминается формулировка о применении ИИ «для законного оперативного использования». В контексте законодательства США это означает, что военные будут применять для всех целей, которые согласованы с президентом страны или Конгрессом.

Вышеперечисленные компании предоставят все свои ИИ-возможности американским военным, которые планируют применять их для ведения боевых действий, разведки и совместных операций. По оценкам Пентагона, эффективность выполнения задач кратно повысится благодаря ИИ. Это уже отразилось на гражданском персонале Пентагона, который с 2025 года применяет ИИ для автоматизации задач (бухгалтерия и другое).

#nvidia #сша #microsoft #google #openai #amazon #пентагон #oracle
Источник: war.gov
