Nacvark
Британский суд обязал Samsung выплатить китайской компании ZTE около $392 млн
Решение принято для разрешения патентного спора

Высокий суд Лондона вынес решение, в котором обязал южнокорейскую компанию Samsung выплатить китайской телекоммуникационной компании ZTE около 392 миллионов долларов по итогам патентного спора. Компании судились из-за прав на использование патентных технологий, которые принадлежат ZTE.Источник изображения: Reuters
URL изображенияРазбирательства начались ещё в 2021 году, когда между компаниями истёк срок лицензионного соглашения. Компании не смогли достичь мирового соглашения, поскольку Samsung предложила ZTE значительно меньше, чем та хотела за свои технологии. Как итог, дело дошло до судебных разбирательств, из которых китайская компания в некотором степени вышла победителем.

Примечательно то, что сумма при принятии решения о сумме компенсации британский суд исходил из принципа FRAND (справедливые, разумные и недискриминационные условия лицензирования). ZTE запрашивала не менее 731 миллионов долларов, а Samsung была готова заплатить менее 200 миллионов долларов. Британский суд же постановил, что Samsung обязана выплатить ZTE почти 400 миллионов долларов – среднее значение между требованиями обеих сторон.

#samsung #великобритания #zte
Источник: reuters.com
