Nacvark
В Австралии введут налоги для соцсетей на размещение новостей из СМИ
Техно-гиганты пребывают немного в шоке от такого решения

Правительство Австралии объявило о нововведениях в рамках программы по поддержке средств массовой информации (СМИ). Власти страны хотят обязать крупные технологические компании, такие как Google, TikTok и другие, платить СМИ за размещение их новостных материалов в своих социальных сетях.

Австралийское правительство предлагает компаниям добровольно договориться с австралийскими СМИ о формате платежей. В противном случае техно-гиганты столкнуться с исками, а в конце концов их обяжут платить 2,25% от своих доходов на австралийском рынке в фонд, из которого Канберра будет выплачивать дотации местным СМИ.

Источник изображения: Reuters
URL изображенияМинистр информации и связи Австралии Аника Уэллс объясняет, что люди всё чаще получают информации из Google, TikTok и других платформ, в то время как СМИ, являющиеся первоисточником, отходят на второй план. По этой причине австралийское правительство пытается поддержать «кропотливую работу журналистов», которая «обогащает их ленты» и приносит им доход.

Крупные технологические компании, включая Google, TikTok и других, пребывают немного в шоке от таких решений. Представители некоторых компаний считают, что такой «благой мерой» Канберра фактически делается СМИ зависимыми от государственных субсидий, выделяемых из налогов, которые платят техно-гиганты. Впрочем, австралийское правительство видит в этом нечто иное, способное поддержать СМИ.

#google #tiktok #австралия
Источник: reuters.com
