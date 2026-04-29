Техно-гиганты пребывают немного в шоке от такого решения

Правительство Австралии объявило о нововведениях в рамках программы по поддержке средств массовой информации (СМИ). Власти страны хотят обязать крупные технологические компании, такие как Google, TikTok и другие, платить СМИ за размещение их новостных материалов в своих социальных сетях.

Австралийское правительство предлагает компаниям добровольно договориться с австралийскими СМИ о формате платежей. В противном случае техно-гиганты столкнуться с исками, а в конце концов их обяжут платить 2,25% от своих доходов на австралийском рынке в фонд, из которого Канберра будет выплачивать дотации местным СМИ.

URL изображенияМинистр информации и связи Австралии Аника Уэллс объясняет, что люди всё чаще получают информации из Google, TikTok и других платформ, в то время как СМИ, являющиеся первоисточником, отходят на второй план. По этой причине австралийское правительство пытается поддержать «кропотливую работу журналистов», которая «обогащает их ленты» и приносит им доход.

Крупные технологические компании, включая Google, TikTok и других, пребывают немного в шоке от таких решений. Представители некоторых компаний считают, что такой «благой мерой» Канберра фактически делается СМИ зависимыми от государственных субсидий, выделяемых из налогов, которые платят техно-гиганты. Впрочем, австралийское правительство видит в этом нечто иное, способное поддержать СМИ.