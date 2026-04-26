Мотоцикл смог развить скорость 311 км/ч

В Великобритании прошла выставка Festival of Power, на которой британский инженер Грэм Сайкс представил свою разработку – мотоцикл на паровой тяге под названием Force of Nature.Он смог разогнаться почти до 311 километров в час на расстоянии около 400 метров, показав одно из самых высоких рекордов скорости среди всех типов мотоциклов. Источник изображения: New Atlas

В отличие от обычных байков с бензиновыми или электрическими двигателями, эта машина использует принцип реактивной тяги. Вода в специальном резервуаре нагревается до экстремально высокой температуры и превращается в пар под давлением, который выбрасывается через сопла и создаёт мощное ускорение. Источник изображения: New Atlas

Во время заезда на 200 метров (1/8 мили) он преодолел расстояние за 3,8 секунды, развив скорость более 260 километров в час. Для понимания, это примерно треть от скорости современного гражданского самолёта. На этом Грэм Сайкс не планирует останавливаться, его цель – преодолеть 400 метров за 5 секунд, сравнявшись с болидами.

Нюанс в том, что на трассу такой мотоцикл никогда не попадёт. Даже если это произойдёт – тяги хватит менее чем на минуту, даже если приделать к мотоциклу метровую канистру.