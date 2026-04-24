Компания производит высокоскоростную инфраструктуру передачи данных

Компания Nokia уже давно не является лидером в производстве мобильных телефонов и смартфонов. Буквально 20 лет назад её телефоны продавались по всему миру с оборотом около 1 миллиона штук в день, но сейчас тенденции другие. Однако, несмотря на это, компания воспользовалась активным развитием искусственного интеллекта (ИИ) и зафиксировала рекордный рост акций за последние 16 лет. Источник изображения: Reuters

Хотя цена акций очень далека от пика – около 50 долларов, Nokia всё-таки добилась оценке в 9 долларов за акцию. Для сравнения: 2 года назад цена акций была примерно 3 доллара, то есть рост составил примерно 200%. Основная причина этой тенденции заключается далеко не в спросе на смартфоны Nokia, компания занимается производством высокоскоростной инфраструктуры передачи данных.

После того, как Nokia приобрела американскую компанию Infinera, она стала одним из крупных поставщиков оборудования для облачных серверов, которые как раз таки используют оптоволоконные кабели. При этом компания продолжает получать новые заказы, что говорят о дальнейшем росте акций в среднесрочной перспективе. Ожидается, что чистая выручка сегмента сетевой инфраструктуры вырастет на 12-14% в этом году по сравнению с январским прогнозом в 6-8%.

Маловероятно, что Nokia сможет вернуть прежние позиции без каких-либо революционных идей, но стабилизировать своё положение и не уйти на «свалку истории» – вполне.