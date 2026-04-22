Судя по всему, руководство компании боится, что акции обесценятся из-за влияния ИИ на веб-дизайн

Совет директоров Adobe принял решение о постепенном выкупе акций компании на сумму до 25 миллиардов долларов США в течение этого десятилетия. Компания будет выкупать свои собственные акции на рынке до 2030 года, убирая их с рынка, чтобы поддержать стоимость и продемонстрировать инвесторам веру в свои продукты. Источник изображения: Reuters

Соответствующее решение было принято на фоне релиза новой модели искусственного интеллекта (ИИ) Claude Design, которая буквально может создать дизайн веб-сайта вместо пользователя. Релиз такого ИИ-продукта, очевидно, ставит под сомнение значимость традиционного веб-дизайна, что уже сказалось на акциях Adobe.

За последние 5 лет акции Adobe упали в стоимости на 52%, поскольку ИИ демонстрирует способность заменить традиционные приложения для графического дизайна. В будущем стоит ожидать, что новые ИИ-продукты продолжат эту динамику, если Adobe не придумает выход из ситуации. Всё указывает на то, что компания действительно не стоит на месте и ищет этот выход.

В текущих реалиях для Adobe единственный шанс спасти свой бизнес – поддержать тенденцию и интегрировать ИИ-инструменты в графический дизайн, параллельно скупая собственные акции для поддержки их стоимости.