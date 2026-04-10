Компания уже ранее представляла дешёвые модели Tesla Model 3/Y

Компания Tesla приступила к разработке дешёвого и компактного электрического внедорожника, который станет совершенно новой моделью. Об этом сообщает издание Reuters.

По данным издания, представители компании связывались с поставщиками, чтобы обсудить детали этого плана, сосредоточившись на обсуждении элементов производственного процесса и технических характеристик различных компонентов. Один из источников сообщил Reuters, что дешёвый внедорожник будут собирать в Китае. Позже производство расширят в США и Европе. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПредположительная длина нового внедорожника – 4,28 метра, что значительно короче Tesla Model Y длиной 4,75 метра. Пока что проект находится на раннем этапе разработки, поэтому все цифры предварительные.

В октябре 2025 года Tesla уже представила бюджетные варианты Tesla Model 3/Y, но они так и не принесли компании больших продаж. При этом информация Reuters о планах по разработке нового дешёвого внедорожника говорит о том, что компания всё-таки не планирует останавливаться на пути к увеличению продаж за счёт бюджетных электрокаров. О