Компания Xiaomi представила новую линейку самокатов с электродвигателем – Electric Scooter 6 Series, которые имеют максимальный запас хода до 75 километров. Все электросамокаты поддерживают быструю зарядку, что также позволяет всего за час восстановить заряд для поездки продолжительностью до 30 километров.В серию входят электросамокаты Electric Scooter 6 Lite, Electric Scooter 6, Electric Scooter 6 Pro, Electric Scooter 6 Max и Electric Scooter 6 Ultra. Флагманской моделью является именно Ultra, которая оборудована мотором с пиковой мощностью 1200 Вт и обеспечивает запас хода до 75 километров. Electric Scooter 6 Ultra поддерживает режим ускорения (Boost), позволяющий совершить быстрый разгон для преодоления небольших препятствий: пандусов, мостов и склонов.
Начальная стоимость электросамокатов Electric Scooter 6 составляет от 399 до 799 евро. Скутеры ориентированы под европейский рынок, поэтому их скорость ограничивается 25 километрами в час в соответствии с законодательством Европейского союза. Самокаты соответствуют стандарту водонепроницаемости IPX6, поэтому их можно использовать в условиях сильного дождя.