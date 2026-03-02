Всего было представлено пять моделей

Компания Xiaomi представила новую линейку самокатов с электродвигателем – Electric Scooter 6 Series, которые имеют максимальный запас хода до 75 километров. Все электросамокаты поддерживают быструю зарядку, что также позволяет всего за час восстановить заряд для поездки продолжительностью до 30 километров. Источник изображения: XiaomiВ серию входят электросамокаты Electric Scooter 6 Lite, Electric Scooter 6, Electric Scooter 6 Pro, Electric Scooter 6 Max и Electric Scooter 6 Ultra. Флагманской моделью является именно Ultra, которая оборудована мотором с пиковой мощностью 1200 Вт и обеспечивает запас хода до 75 километров. Electric Scooter 6 Ultra поддерживает режим ускорения (Boost), позволяющий совершить быстрый разгон для преодоления небольших препятствий: пандусов, мостов и склонов.

Начальная стоимость электросамокатов Electric Scooter 6 составляет от 399 до 799 евро. Скутеры ориентированы под европейский рынок, поэтому их скорость ограничивается 25 километрами в час в соответствии с законодательством Европейского союза. Самокаты соответствуют стандарту водонепроницаемости IPX6, поэтому их можно использовать в условиях сильного дождя.