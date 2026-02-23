Разрешение предоставлено Федеральной комиссией по связи США

Компания Tesla получила разрешение от Федеральной комиссии по связи США (FCC) на использование технологии сверхширокополосной радиосвязи в стационарной системе беспроводной зарядки на открытом воздухе, которая ляжет в основу будущего роботакси Cybercab. Решением FCC для компании предоставили исключения по двум правилам, которые препятствовали коммерческому производству Cybercab. Источник изображения: Grok AI (сгенерировано)Суть технологии заключается в том, что электрокар может заряжаться с помощью специальной зарядной площадки под ним, без физического подключения кабеля. Автомобиль находит платформу с помощью Bluetooth, запускается сверхширокополосный сигнал (позиционирование) и после начинается передача энергии без провода. Пока что технология не предназначена для массовой интеграции и ориентирована на Cybercab. Одним из минусов такой технологии является медленная скорость зарядки в сравнении с Supercharger, а также потенциальная потеря энергии (потери оцениваются в 5 - 15%).

Interesting Engineering акцентирует внимание на том, что беспроводная зарядка является важным решением на пути к круглосуточному использованию роботакси. Tesla планомерно работает над созданием технической инфраструктуры для полностью автономных услуг такси.