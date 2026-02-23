Сайт Конференция
Nacvark
Tesla получила разрешение на технологию беспроводной зарядки для роботакси Cybercab
Разрешение предоставлено Федеральной комиссией по связи США

Компания Tesla получила разрешение от Федеральной комиссии по связи США (FCC) на использование технологии сверхширокополосной радиосвязи в стационарной системе беспроводной зарядки на открытом воздухе, которая ляжет в основу будущего роботакси Cybercab. Решением FCC для компании предоставили исключения по двум правилам, которые препятствовали коммерческому производству Cybercab.Источник изображения: Grok AI (сгенерировано)Суть технологии заключается в том, что электрокар может заряжаться с помощью специальной зарядной площадки под ним, без физического подключения кабеля. Автомобиль находит платформу с помощью Bluetooth, запускается сверхширокополосный сигнал (позиционирование) и после начинается передача энергии без провода. Пока что технология не предназначена для массовой интеграции и ориентирована на Cybercab. Одним из минусов такой технологии является медленная скорость зарядки в сравнении с Supercharger, а также потенциальная потеря энергии (потери оцениваются в 5 - 15%).

Interesting Engineering акцентирует внимание на том, что беспроводная зарядка является важным решением на пути к круглосуточному использованию роботакси. Tesla планомерно работает над созданием технической инфраструктуры для полностью автономных услуг такси.

#сша #роботакси #cybercab #tesl
Источник: interestingengineering.com
