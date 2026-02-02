Новый маршрут соединяет крупное месторождение с ключевыми портами

Президент Алжира Абдельмаджид Теббуне объявил об открытии нового железнодорожного пути протяжённостью около 950 километров, который строился для освоения крупного месторождения железной руды Gara Djebilet. Проект реализовывался совместно с китайскими компаниями, которые заинтересованы в расширении цепочек экспорта железной руды. Источник изображения: Grok AIЖелезная дорога соединила крупное месторождение с городами Тиндуф и Бешар, откуда открывается путь в алжирский порт Оран. Такой маршрут позволяет создать полноценный маршрут для быстрой перевозки добываемой на месторождении железной руды в портовой город на берегу Средиземного моря.

Gara Djebilet является одним из крупнейших железорудных месторождений в Африке, где, по оценкам, находится несколько миллиардов тонн руды. Нюанс в том, что расширение добычи на месторождении было до недавних пор невозможно из-за отсутствия инфраструктуры, позволяющей отправить руду на переработку или экспорт. Теперь, когда эта проблема устранена, Алжир может стать одним из ведущих производителей железной руды в регионе и извлечь из этого экономическую выгоду. Китайские партнёры Алжира, очевидно, тоже не помогали в строительстве железной дороги без своей выгоды и станут импортировать железную руду по новому маршруту.