Военные топографы используют современные технологии для составления карт, которые впоследствии применяют в ходе военных учений

Министерство обороны Казахстана в национальный День военного фотографа (30 января) опубликовало материал, в котором рассказало о работе военнослужащих соответствующей специальности. Их работа охватывает весь комплекс топогеодезической, навигационной и гидрометеорологической поддержки войск. Источник изображения: сайт Министерства обороны КазахстанаВ официальном пресс-релизе говорится, что казахстанские вооружённые силы активно внедряют автоматизированные системы и технологии трёхмерного (3D) моделирования, полагаясь на достоверную информацию о местности. Важным этапом стало применение технологий виртуальной реальности и трёхмерных моделей, что существенно сокращает сроки составления карт и повышает точность работы.

Источник изображения: сайт Министерства обороны КазахстанаВ прошлом году казахстанские военные также приступили к восстановлению и развитию специальных геодезических сетей, которые являются основой для координации действий подразделений и наведении высокоточных систем вооружения. Вся работа военных топографов, в которую постепенно внедряются современные цифровые технологии, позволяет создавать топографические, морские и специальные карты и планы городов. Позже их используют военнослужащие в ходе военных учений и повседневной работе