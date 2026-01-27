Полной оперативной готовности они достигнут только к 2029 году

Вооружённые силы Германии примут на вооружение зенитные артиллерийские системы Skyranger 30 в 2027 году. Об этом сообщает издание Janes, получившее информацию во время международной выставки Defence iQ International Armoured Vehicles 2026 в Фарнборо (Великобритания).

По данным издания, поставки немецкой армии серийных образцов Skyranger 30 будут осуществляться в период с 2027 по 2028 год. Начальная оперативная готовность систем будет достигнута в 2027 году, а полная – к 2029 году. Первые системы поступят на вооружение формируемой в Литве 45-й тяжёлой танковой бригаде, которая размещена в Балтийском регионе для укрепления восточного фланга НАТО.

Контракт на поставку Бундесверу 19 зенитных систем Skyranger 30 стоимостью 650 миллионов долларов был заключён ещё в феврале 2024 года. Однако сроки поставок были сдвинуты из-за проблем с интеграцией модуля башни на шасси бронированной машины Boxer. При этом немецкие военные продолжают испытаний прототипов, полученных в 2025 году.

Skyranger 30 оснащается 30-мм автоматической пушкой, пригодным к стрельбе с использованием программируемых боеприпасов с воздушным подрывом AHEAD. Система предназначена для обеспечения противовоздушной обороны ближнего радиуса действия (перехват дронов, самолётов и вертолётов вдоль передовой линии).