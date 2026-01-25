В 2022 году стоимость модернизации оценивалась кратно дешевле

Ещё в 2022 году, когда стало известно о планах Швейцарии приобрести американские истребители F-35, власти страны выделили 120 миллионов швейцарских франков (около 150 миллионов долларов США) на модернизацию инфраструктуры. До сих пор неизвестно, сколько именно истребителей закажет Бёрн и в какую сумму они обойдутся, но модернизация авиабаз продолжается фоном, поскольку инфраструктура должна быть готова к прибытию первых самолётов в 2027 году.

Может быть интересно

Как сообщает швейцарское издание SwissInfo, ссылаясь на отчёт государственных аудиторов, модернизация инфраструктуры отстаёт в сроках, а её стоимость продолжает расти. Работы на авиабазе в Пайерне начались весной 2025 года, на шесть месяцев позже запланированного срока, а всё финансирование уже израсходовано. Несмотря на отставание, оборонное ведомство заверяет в способности подрядчиков завершить строительные работы к сроку, главное – финансирование.

Говоря о финансовой составляющей, теперь ожидается, что подготовка инфраструктуры к прибытию F-35 потребует 200 миллионов франков (около 250 миллионов долларов США). При этом обозначенной суммы хватит лишь на размещение истребителей, позже придётся возобновить работы и инвестировать ещё 50 миллионов франков (около 65 миллионов долларов США). Как итог, общая стоимость модернизации инфраструктуры для размещения истребителей F-35 составит более 300 миллионов долларов.

Превышение финансирования может показаться не таким большим, но оно лишь усугубляет скепсис относительно закупки F-35, которые обойдутся Швейцарии гораздо дороже, чем планировалось изначально. Дело в том, что Пентагон ранее пересмотрел стоимость своих истребителей, из-за чего швейцарское правительство вынуждено либо переплачивать несколько миллиардов долларов, либо сокращать количество заказанных самолётов.