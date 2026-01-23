Сайт Конференция
Nacvark
Bloomberg: США получат разрешение на добычу полезных ископаемых и размещение ракет в Гренландии
НАТО продвигает сделку между США и Данией, которая решит «гренландский вопрос» без угрозы датскому суверенитету

По итогам недавней встречи генерального секретаря Марка Рютте (Mark Rutte) с президентом США Дональдом Трампом (Donald John Trump) на Всемирном экономическом форуме в Давосе стало известно, что Вашингтону предложена сделка по Гренландии. Официальной информации нет, что конкретно США предложили, но Трамп подтвердил удовлетворённость этим предложением.

Как сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, США предложили право на размещение американских ракет и добычу полезных ископаемых на арктическом острове. При этом Вашингтон не потратит собственные средства ни на что, кроме как инвестиции в интеграцию Гренландии в систему противоракетной обороны «Золотой купол».

По данным издания, окончательные условия подписания соглашения зависят от того, действительно ли Трамп откажется вводить пошлины на импорт товаров из стран, разместивших войска в Гренландии. Американский президент ранее говорил, что США передумали вводить новые пошлины.

Bloomberg акцентирует внимание на том, что сделка по Гренландии не предусматривает передачу США датского суверенитета над арктическим островом. Однако США могут расширить количество военных баз на территории страны.

#сша #нато #дания #гренландия
Источник: bloomberg.com
Написать комментарий (0)
