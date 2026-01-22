Об этом сообщает издание Defense One, ссылаясь на новую версию закона NDAA

В прошлом году Министерство обороны США приступило к разработке системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» (Golden Dome). Разработка происходит в режиме повышенной секретности, из-за чего надзорные органы не знают, как именно Пентагон тратит деньги на новую ПРО. Причём потрачено могло быть до 23 миллиардов долларов, поскольку именно такая сумма была выделена летом 2025 года.

Как сообщает издание Defense One, ссылаясь на новую версию Закона об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) на 2026 финансовый год, в Конгрессе США хотят потребовать от Пентагона подробной отчётности о потраченных средствах на «Золотой купол». Конгрессмены критикуют американское правительства из-за того, что недостаток бюджетной информации не позволяет надзорным комитетам эффективно оценить потраченные ресурсы.

Более того, в документе определено положение, требующее от генерала Космических сил США Майкла Гетлейна (куратор программы ПРО «Золотой купол») ежеквартально предоставлять отчётность, подробно описывающую исполнение бюджета и текущее состояние разработки, вплоть до 2028 года, когда ПРО достигнет оперативной готовности. Стоит отметить, что предложенный Конгрессом США вариант NDAA ещё не окончательный. Тем не менее конгрессмены ясно дали понять, что хотят знать больше о том, как Пентагон тратит миллиарды долларов на долгосрочную программу.