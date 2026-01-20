Компания предлагает услуги подготовки пилотов к ведению реального воздушного боя

Вооружённые силы Германии заключили 10-летний контракт с компанией Top Aces (Канада) на подготовку немецких пилотов «канадскими асами» (ас – выдающийся по лётному и боевому мастерству лётчик), которые предлагают услуги по подготовке к ведению реального воздушного боя. Об этом сообщает издание Hartpunkt, ссылаясь на официальный пресс-релиз компании.

В рамках данного контракта, стоимостью 420 миллионов евро, специалисты из Top Aces, являющиеся отставными пилотами истребителей, займутся повышением оперативной готовности немецких лётчиков с использованием разнообразного парка самолетов. Самолётный парк компании, состоящий из устаревших лёгких штурмовиков Dassault Alpha Jet и Douglas A-4 Skyhawk, выглядит достаточно скромным, но Top Aces указывают на его модернизацию, которая позволяет интегрировать передовые датчики, эффективно имитируя угрозы, исходящие от современных истребителей противника.

Предлагаемые канадской компанией услуги рассчитаны на срок до 2035 года. Не уточняется, какое количество немецких пилотов пройдут обучение за эти 10 лет. В Бундесвере не раскрывали свои планы на программы подготовки пилотов канадскими инструкторами. Top Aces в своём пресс-релизе акцентируют внимание на том, что они предоставляют передовую оперативную подготовку ведущим вооружённым силам мира. На счету компании более 150 тысяч лётных часов без аварий. Компания также является единственным в мире коммерческим оператором истребителя F-16. Однако этот истребитель не будет участвовать в подготовке немецких пилотов.