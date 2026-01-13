Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на подтверждённую информацию от своих источников

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Исламабаде прошла встреча министра обороны Индонезии Сьяфри Сьямсэддина с командующим военно-воздушными силами Пакистана маршалом Захиром Ахмедом Бабером Сидху, в ходе которой они обсудили потенциальную сделку по поставке истребителей и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Отмечается, что страны близки к заключению соглашения.

По данным издания, индонезийские власти рассматривают приобретение китайско-пакистанских истребителей JF-17 Thunder, а также дронов-камикадзе и разведывательных беспилотников. Один из источников уточнил, что сделка охватывает более 40 единиц истребителей, а также новые дроны GIDS Shahpar. Источники издания не предоставили никакой информации о сроках реализации сделки.

Reuters получило подтверждение от Пакистана и Индонезии относительно прошедшей в Исламабаде двухсторонней встречи. В то же время отставной маршал авиации Асим Сулейман, который в курсе текущих дел в военно-воздушных силах Пакистана, также подтвердил обсуждение продажи около 40 истребителей JF-17 Thunder.

Ранее издание Reuters писало об обсуждении Пакистаном и Саудовской Аравии возможной сделки, предусматривающей поставку Эр-Рияду истребителей JF-17 Thunder взамен в счёт задолженности по государственному долгу.