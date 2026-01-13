Финансирование предназначено для стартапа Harmattan AI, который занимается разработкой технологий управляемой автономности и искусственного интеллекта

Компания Dassault Aviation (Франция), являющаяся производителем современных истребителей 4,5 поколения Rafale, объявила об инвестициях в размере 200 миллионов долларов в парижский стартап Harmattan AI, занимающийся разработкой технологий управляемой автономности и искусственного интеллекта. Стартап в короткие сроки привлёк инвестиции в размере 1,4 миллиардов евро, что делает его первым во Франции «оборонным единорогом».

В совместном заявлении компаний говорится, что стратегическое партнёрство между ними направлено на ускорение интеграции технологий управляемой автономности и искусственного интеллекта в боевые авиационные системы.

Генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье подчеркнул, что партнёрство с Harmattan AI позволит оснастить разрабатываемые самолёты Rafale F5 и UCAS технологиями искусственного интеллекта. Таким образом, Dassault Aviation финансирует разработку технологий, которые впоследствии сможет интегрировать в собственные авиационные платформы. В первую очередь, очевидно, речь идёт об автономных дронах, которые будут оказывать поддержку пилотируемой авиации, а также управляемом автономном полёте (оператор контролирует, но напрямую не вмешивается в управление самолётом).

Harmattan AI планирует использовать средства для расширения ассортимента своей продукции и масштабирования промышленного производства платформ разведки, наблюдения и рекогносцировки, перехвата беспилотников и радиоэлектронной борьбы. Французский стартап уже имеет контракты от Министерства обороны Франции на разработку и поставку различных автономных решений.