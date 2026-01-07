Под управлением компании находятся активы на сумму более 13 триллионов долларов

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф, чьи слова приводит издание The New York Post, по итогам встречи в Париже с европейскими и украинскими чиновниками заявил о диалоге Вашингтона с крупнейшей в мире инвестиционной компанией BlackRock по вопросу восстановления Украины. Как известно, под управлением компании находятся активы на сумму более 13 триллионов долларов (почти 50% от ВВП США).

По его словам, Белый дом обсуждает с генеральным директором компании Ларри Финком то, как обеспечить украинскому народу «грандиозные перспективы». Точно непонятно, что именно обсуждают американские власти с BlackRock, но Уиткофф упомянул необходимость создания большего количества рабочих мест с достойной оплатой, а также восстановление населённых городов путём застройки.

Американский дипломат объясняет, что США напрямую связывают предоставление Украине гарантий безопасности с восстановлением экономики страны, ведь именно экономическая независимость обеспечивает государству статус суверенного и сильного. BlackRock уже пыталась работать с правительством Украины в рамках будущих проектов восстановления и предоставления инвестиций при текущих обстоятельствах. Однако никаких конкретных решений не было принято. В июле 2025 года компания свернула программу по инвестированию в украинскую экономику 500 миллионов долларов, сославшись на отсутствие интереса у инвесторов.