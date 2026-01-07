Сайт Конференция
Nacvark
США обсуждают с крупнейшей в мире инвестиционной компанией BlackRock восстановление Украины
Под управлением компании находятся активы на сумму более 13 триллионов долларов

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф, чьи слова приводит издание The New York Post, по итогам встречи в Париже с европейскими и украинскими чиновниками заявил о диалоге Вашингтона с крупнейшей в мире инвестиционной компанией BlackRock по вопросу восстановления Украины. Как известно, под управлением компании находятся активы на сумму более 13 триллионов долларов (почти 50% от ВВП США).

По его словам, Белый дом обсуждает с генеральным директором компании Ларри Финком то, как обеспечить украинскому народу «грандиозные перспективы». Точно непонятно, что именно обсуждают американские власти с BlackRock, но Уиткофф упомянул необходимость создания большего количества рабочих мест с достойной оплатой, а также восстановление населённых городов путём застройки.

Американский дипломат объясняет, что США напрямую связывают предоставление Украине гарантий безопасности с восстановлением экономики страны, ведь именно экономическая независимость обеспечивает государству статус суверенного и сильного. BlackRock уже пыталась работать с правительством Украины в рамках будущих проектов восстановления и предоставления инвестиций при текущих обстоятельствах. Однако никаких конкретных решений не было принято. В июле 2025 года компания свернула программу по инвестированию в украинскую экономику 500 миллионов долларов, сославшись на отсутствие интереса у инвесторов.

#украина #сша #blackrock
Источник: nypost.com
