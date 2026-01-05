Ответственность за поджог берут на себя представители ультралевой экстремистской организации

На юго-западе Берлина, недалеко от тепловой электростанции Лихтерфельде, произошёл пожар, в результате которого десятки тысяч немцев остались без электричества. По данным местной энергетической компании Stromnetz, поджог оставил без электричества 45 тысяч жилых квартир и домов до 8 января. Работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются. В воскресенье сообщалось об отсутствии электроэнергии в 35 тысячах жилых квартирах и 1,9 тысячи предприятиях.

Как сообщает издание Reuters, немецкие СМИ начали распространять сообщение, в котором ответственность за поджог энергетической инфраструктуры взяла на себя ультралевая группировка Vulkangruppe («Вулканическая группа»), признанная в Германии экстремистской организацией. С 2011 года активисты группировки поджигают различные объекты по всей стране.

Министр внутренних дел Берлина Ирис Шпрангер подтвердила данную информацию, подчеркнув, что подлинность сообщения подтверждена органами безопасности. Чиновник осудила действия поджигателей, добавив, что расследование продолжается.

Аналогичные инциденты уже происходили в прошлом. В сентябре 2025 года из-за поджога в Берлине двух опор линий электропередач без электричества остались 50 тысяч домов. В 2024 году Vulkangruppe подожгла опоры линии электропередач, обеспечивающие энергоснабжение предприятию Gigafactory компании Tesla.