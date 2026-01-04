Ожидается, что оно пройдёт в понедельник 5 января

Колумбия при поддержке России и Китая запросила проведение заседания Совета безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) на фоне вторжения США в Венесуэлу. Как известно, американские военные успешно десантировались и штурмовали президентскую резиденцию, захватив президента страны Николаса Мадуро.

Ожидается, что заседание Совета безопасности ООН состоится 5 января, то есть в понедельник. Колумбия была одной из стран, осудивших действия США.

Ппосле успешного захвата Николаса Мадуро американскими военными, президент США Дональд Трамп в интервью СМИ посоветовал колумбийскому коллеге Густаво Петро «быть осторожнее». Американский президент напомнил, что картели на территории Колумбии также занимаются производством запрещённых веществ. Официальной причиной, по которой США вторглись в Венесуэла, была поддержка местными властями трафика запрещённых веществ.

В прошлом году Совет безопасности ООН собирался дважды, в октябре и декабре, для обсуждения напряжённости в Карибском регионе. Уже после того, как США вторглись в Венесуэлу, пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик охарактеризовал произошедшее как «опасный инцидент», поскольку нормы международного права не были соблюдены.