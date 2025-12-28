Так называемая «военная стажировка» представляет собой аналог срочной службы в течение 1 года, но в добровольном порядке и с зарплатой

Большая часть стран НАТО уже давно перешли на формат профессиональной армии, которая состоит преимущественно из контрактных военнослужащих, а не солдат срочной службы. Несмотря на это, за последние годы страны Европы всё чаще начали говорить о новом формате добровольной военной подготовки, которая позволит обучить будущих резервистов.

Как сообщает правительство Великобритании, в следующем году стартует новая программа, в рамках которой молодым людям возрастом от 18 до 25 лет будет представлена возможность «взять год перерыва» и добровольно записаться в вооружённые силы для прохождения первичной военной подготовки. Британские власти избегают терминологии «призыва», настаивая, что речь идёт о «военной стажировке», которая позволит молодёжи провести в армии раздумья о своём карьерном пути.

Ожидается, что пилотный этап программы позволит привлечь около 150 человек. Все они будут в течение года проходить службу в различных подразделениях вооружённых сил, включая сухопутные войска, военно-морской флот и военно-воздушные силы. Всем добровольцам обещают сохранить рабочие и учебные места, а также выплачивать заработную плату (сумма не уточняется). При этом в Лондоне заверяют, что никто не будет отправлять добровольцев для участия в действующих военных операциях.

Таким образом, британское правительство предлагает молодёжи «отдохнуть» от работы или учёбы, взять перерыв в вооружённых силах на один год, а после завершения службы вернуться обратно с обретёнными военными навыками и зарплатой.