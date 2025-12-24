На момент 21 декабря объём поставок составил 4,04 миллиона баррелей нефти в день

Издание Bloomberg сообщает, что экспорт российской нефти достиг рекордных объёмов за последние два с половиной года. Так, например, 21 декабря поставки сырой нефти составили 4,04 миллиона баррелей в день, а среднее значение за последние четыре недели – 3,86 миллиона баррелей в день. Последний раз такие объёмы фиксировались в мае 2023 года.

При этом возникли трудности с доставкой нефти в порты Китая и Индии, из-за чего количество «танкеров в пути» также увеличилось. Торговые суда не заходят в китайские и индийские порты, ожидая разрешения, которое теперь сложнее получить из-за санкций США. По данным Bloomberg, некоторым танкерам приходилось пробыть месяцы в море, прежде чем доставить нефть. Проблемы с отгрузкой нефти начались ещё в ноябре, когда нефтеперерабатывающие компании Индии с большей осторожностью принимали поставки российской нефти из-за введённых США санкций. Как известно, именно Китай и Индия являются крупнейшими импортёрами российской нефти.

Помимо этого, на прошлой неделе Bloomberg сообщало о падении стоимости российской нефти из-за общего ценового спада на рынке и санкций США. Тогда была информация, что примерная стоимость экспортируемого из России барреля нефти составляла около 40 долларов, на 30 - 40% ниже, чем цена западной нефти.