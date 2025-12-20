Первый корабль должен быть спущен воду уже в 2028 году

После того, как министр Военно-морских сил США Джон Фелан объявил об отмене программы по строительству фрегата класса Constellation, встал вопрос о создании нового военного корабля похожих размеров. Стало известно, что им будет фрегат класса FF(X), основанный на корабле прибрежной обороны Legend. Предполагается, что новые фрегаты позволят усилить возможности ВМС США в рекордные сроки – первый фрегат спустят на воду уже в 2028 году.

Строительство новых фрегатов является частью инициативы по строительству «золотого флота». Выбор другого корабля небольшого размера в качестве основы объясняется его надёжной конструкцией, которую можно увеличить до размера фрегатов в предполагаемые сроки. Корабль класса LegendFF(X) рассматривается как высокоадаптивный фрегат, способный выполнять различные задачи, в том числе ведение боевых действий на море. Помимо этого, фрегат можно будет оснащать модульной полезной нагрузкой, включая беспилотники, которыми можно управлять прямо с борта судна.

Таким образом, FF(X) представляет собой малый фрегат, предназначенный для выполнения различных рутинных задач. В отличие от проектов более крупных кораблей, класс FF(X) не придётся строить в течение десятилетий. По крайней мере, так рассчитывают в ВМС США.