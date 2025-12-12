Датские разведка считает, что Вашингтон всё чаще использует свою экономическую мощь для оказания давления

Служба военной разведки Дании впервые рассматривает США как потенциальную угрозу безопасности на фоне геополитических разногласий вокруг Гренландии. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на прогноз разведывательной деятельности на 2025 год.

Датское разведывательное агентство считает, что США стали всё чаще отдавать приоритет собственным интересам, используя экономическую и технологическую мощь (пошлины, санкции и экспортные ограничения) как инструмент оказания давления, в том числе и по отношению к союзникам и партнёрам. Отмечается и растущий интерес Вашингтона к Гренландии, являющейся автономным государством в составе королевства Дания.

Несмотря на это, по мнению датской разведки, США по-прежнему считают основной угрозой Китай и Россию. Тем не менее, Дания все равно столкнулась с большими рисками, в том числе из-за неопределённой роли США как гаранта безопасности стран Европы.

Ранее уже была информация о том, что в составе правительства Дании создали подразделение, которое занимается мониторингом заявлений американских официальных лиц в ночное время, когда в Вашингтоне вечер.