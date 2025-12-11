В следующем году могли быть списаны более 300 самолётов, но цифры пересмотрены

Летом появилась информация о планах Военно-воздушных сил США по выводу из эксплуатации 325 военных самолётов, включая истребители F-15E и весь парк самолётов-штурмовиков A-10 Warthog. Такое решение было предусмотрено Законом о национальной обороне (NDAA) на 2026 финансовый год. С тех пор законопроект неоднократно пересматривался в ходе многочисленных слушаний и обсуждений.

Как сообщает издание Air & Space Forces Magazine, ознакомившись с актуальной версией законопроекта, ВВС США отказались от прежнего плана по выводу из эксплуатации 21 истребителя F-15E и 162 единиц A-10 в 2026 году. Из эксплуатации будут выведены 59 самолётов-штурмовиков, а истребители продолжат службу в полном составе. Помимо этого, Конгресс США предлагает перенаправить 250 миллионов долларов, предназначенных для модернизации истребителей F-35, на закупку запасных частей для устаревшей авиации.

Air & Space Forces Magazine напоминают о том, что конгрессмены призывали ВВС США не спешить со снятием с вооружения A-10, ведь самолёт используется для защиты авиабаз. В то же время военное командование считает, что самолёт-штурмовик значительно устарел и утратил свою актуальность со времён операций на Ближнем Востоке. Ожидается, что NDAA будет принят в ближайшие недели, поскольку законопроект является обязательным к принятию для согласования государственного бюджета. В случае, если Конгресс всё же не согласует бюджет, США вновь столкнутся с шатдауном.