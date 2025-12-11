Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В США отказались от плана по выведению из эксплуатации устаревших самолётов A-10 и F-15E
В следующем году могли быть списаны более 300 самолётов, но цифры пересмотрены

Летом появилась информация о планах Военно-воздушных сил США по выводу из эксплуатации 325 военных самолётов, включая истребители F-15E и весь парк самолётов-штурмовиков A-10 Warthog. Такое решение было предусмотрено Законом о национальной обороне (NDAA) на 2026 финансовый год. С тех пор законопроект неоднократно пересматривался в ходе многочисленных слушаний и обсуждений.

Как сообщает издание Air & Space Forces Magazine, ознакомившись с актуальной версией законопроекта, ВВС США отказались от прежнего плана по выводу из эксплуатации 21 истребителя F-15E и 162 единиц A-10 в 2026 году. Из эксплуатации будут выведены 59 самолётов-штурмовиков, а истребители продолжат службу в полном составе. Помимо этого, Конгресс США предлагает перенаправить 250 миллионов долларов, предназначенных для модернизации истребителей F-35, на закупку запасных частей для устаревшей авиации.

Air & Space Forces Magazine напоминают о том, что конгрессмены призывали ВВС США не спешить со снятием с вооружения A-10, ведь самолёт используется для защиты авиабаз. В то же время военное командование считает, что самолёт-штурмовик значительно устарел и утратил свою актуальность со времён операций на Ближнем Востоке. Ожидается, что NDAA будет принят в ближайшие недели, поскольку законопроект является обязательным к принятию для согласования государственного бюджета. В случае, если Конгресс всё же не согласует бюджет, США вновь столкнутся с шатдауном.

#сша #ввс сша #a-10 #a-10 thunderbolt ii #f-15e
Источник: airandspaceforces.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ПК с i9-14900KF в паре с 64 ГБ DDR5 и RTX 4070 Ti Super был куплен за пятую часть его реальной цены
7
Во Франции обнаружили клад из 40 000 римских монет, зарытый 1700 лет назад в полу дома
2
Core Ultra X9 388H оказался до 21% быстрее Ultra 9 285H в Geekbench и обошёл даже Ryzen AI MAX+ 395
+
В далёкой звёздной системе обнаружена планета-гигант, масса которой в 18 раз превышает массу Юпитера
+
В США раскритиковали российский БМПТ «Терминатор»
30
9to5Google: Apple и Google упростят перенос данных с iPhone на Android и обратно
1
Китайская горячедеформированная сталь от Chery и HBIS превзошла рекорд Xiaomi по прочности
+
В ОАЭ продали самый дорогой суперкар McLaren F1 в мире
+
Ремейк Assassin’s Creed IV Black Flag получил возрастной рейтинг PEGI
1
Сверхмассивная черная дыра выбросила вещество в космос со скоростью 60 000 км/с
+
Ученые предложили новую концепцию варп-двигателя на основе известных законов современной физики
3
Твердотельные накопители Mini-SSD компании BIWIN выходят на потребительский рынок
+
В XDA назвали 3 причины избегать покупки TN-мониторов в 2026 году
6
FT: Франция отказывается предоставлять российские активы на сумму €18 млрд для кредита Украина
2
В озере Онтарио обнаружена хорошо сохранившаяся двухмачтовая шхуна постройки начала XIX века
+
Геологи выяснили причину асимметричного остывания полушарий Земли
+
Патч KB5070311 для Windows 11 устранил сбои видеокарт AMD в ARC Raiders и ряде других игр
+
Новый российский электровоз «Орлец» вышел на финальные испытания перед запуском в серию
+
Комплекты памяти DDR5 большой емкости стоят дороже видеокарты GeForce RTX 5090
+
Владельцы игры Tomb Raider 2013 года получили GOTY версию игры бесплатно
+

Популярные статьи

«Плохой человек», «Красавчики» - краткий обзор фильмов
+
Будущее Steam и PlayStation под вопросом — впереди самый сложный период для игровой индустрии
4
«Иллюзия обмана 3» — это уже не магия (субъективный обзор)
2
Про Су-47 «Беркут» — уникальный экспериментальный истребитель с крылом обратной стреловидности
2
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
25
Почему я считаю 2025 год самым неудачным в истории Steam — обзор главных проблем и просчетов Valve
7
Обзор на фильм «Иллюзия обмана 3» или почему фокус можно показывать только один раз
2
Этика в эпоху технического прогресса — будущее настало раньше, чем мораль успела подготовиться
9
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
5

Сейчас обсуждают

Федор Валов
03:20
Поймал себя на мысли, что если куплю себе новый пк, старый можно оставить как запасной....либо отдать младшему брату
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
deema35
03:06
"Но любой ПК требует обслуживания, апгрейда, а иногда и ремонта. И даже если вы соберетесь почистить его от пыли и заменить термопасту на процессоре, то это занятие на пару часов, в течении которых вы...
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
Анна Франскевич
02:24
Ещё бы вчера все эти новости меня бы напугали. Но сегодня играя в бетмена 2010 года. Мне все равно на эти кризисы, ибо ИИ не интересует и реального будущего в ближайшее десятилетие у него нет. А игр у...
Будущее Steam и PlayStation под вопросом — впереди самый сложный период для игровой индустрии
Павел Ломин
01:33
Это все есть костылями прикручивая через кучи прослоек. А так вышло, что на win оно идет в комплекте с драйверами и все это прекрасно работает. Ни nvidia, ни amd не делают этот софт на linux. Этот соф...
Апгрейд наоборот — как урезанная Windows 11 оживила мой древний ноут
Павел Ломин
01:30
Тебе не стыдно эту шнягу скидывать? Так чисто, интересно. Ни одной опции нет даже близко. -Суперразрешение -Antilag -Сглаживание и методы -Тройная буферизация -переопределение на основе профиля без к...
Апгрейд наоборот — как урезанная Windows 11 оживила мой древний ноут
Дмитрий Богородский
01:08
Как раз будет время пройти купленные ранее игры.
Будущее Steam и PlayStation под вопросом — впереди самый сложный период для игровой индустрии
Терминатор
01:04
Здесь видео игры The Outer Worlds 2 на карте 7900хтх в 4К без лучей и FSR качество. Поле зрения 90. Вертикальная синхронизация выкл. плотность толпы среднее. Выдает всего 60 ФПС позорных АУЕТЬ. Выложи...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Владислав Балыков
01:02
Статья вообще о чем? Что обсуждает аффтар: свою кровать в метре от компьютера, носители своего компьютера, дешевую клавиатуру, проблемы с электричеством или все таки ОС ???
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 1
AndreySE-VL
00:49
Не обязательно. Можно и за один поиск получить всю необходимую информацию. Главное - как используется полученная информация.
В России выписан первый штраф за поиск экстремистских материалов
Терминатор
00:47
AMD карты в новых играх в 4К и лучами давно уже отвалились.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter