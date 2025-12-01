Глава европейской дипломатии Кая Каллас согласна с обеспокоенностью Бельгии, которая не готова взять на себя бремя в одностороннем порядке

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью изданию El Pais выразила мнение, что сообществу необходимо снизить риски и распределить бремя перед тем, как принимать решение об использовании замороженных российских активов.

Каллас признала обеспокоенность Бельгии, которая выступает против использования российских активов, замороженных на счетах бельгийского депозитария Euroclear. По этой причине она видит необходимость снижения потенциальных рисков и распределения бремени по всем оставшимся рискам в случае использования замороженных российских активов для выделения Украине кредита в размере 140 миллиардов евро.

Глава европейской дипломатии считает, что предлагаемый ей подход к использованию российских активов в интересах Киева возможен при наличии политической воли. Ранее генеральный директор депозитария Euroclear Валери Урбен уже объясняла проблему использования российских активов, подчёркивая, что их конфискация может привести к серьёзным последствиям. По этой причине в депозитарии даже готовы оспаривать конфискацию в судебном порядке, опасаясь, что при бездействии Россия может потребовать возврат активов.