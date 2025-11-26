США и Турция должны принять участие в европейской инициативе

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерениях его страны совместно с Великобританией создать рабочую группу, которая будет работать над подготовкой гарантий безопасности для Украины. Создание рабочей группы произойдёт в рамках так называемой «коалиции решительных».

По его словам, к рабочей группе примкнут США, занимающиеся мирным урегулированием, а также Турция, играющую ключевую роль в морском плане (обладает обширным выходом в Чёрное море). В ближайшие дни страны НАТО планируют точно определить вклад каждого участника и завершить работу рад гарантиями безопасности, которые можно будет предоставить Украине.

Макрон утверждает, что европейская инициатива важна для США, особенно в контексте мирного урегулирования, когда встанет вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности. Французский президент в своей речи вновь упомянул «силы заверения», имея в виду под этой формулировкой миротворцев из стран Европы, которые могут выступить «вторым эшелоном» для Украины. Однако политик не говорил о конкретных планах по развёртыванию войск на украинских территориях, что обсуждалось ранее в переговорах формата «коалиции решительных».