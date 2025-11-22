Документ ограничивал количество вооружений, используемых вооружёнными силами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), устанавливающего ограничения на стандартные вооружения (бронетехника, танки, боевые самолёты и артиллерия).

Согласно квотам на момент 1992 года, вооружение Казахстана было ограничено следующим образом:

Тип вооружения Количество Танки 50 единиц Боевые бронированные машины 200 единиц Артиллерийские системы (калибром выше 100-мм) 100 единиц Боевые самолёты 15 единиц Ударные вертолёты 20 единиц

При этом имеющееся у Казахстана вооружение было значительно ниже этого порога, поэтому страна соблюдала ДОВСЕ и не испытывала с этим сложностей.

В 1990 году ряд стран-участников НАТО и Варшавского договора подписали ДОВСЕ, ограничив количество стандартных вооружений. Позже, вследствие распада Советского Союза, договорённости были пересмотрены и расширены, затронув входившие в его состав страны, включая Казахстан. Уже в 2007 году Россия поставила под сомнение договорённости, указав на их несоблюдение со стороны НАТО. В 2023 году Россия окончательно денонсировала ДОВСЕ, а вслед за ней это сделала Польша. Таким образом, документ уже давно утратил фактическую силу и не сдерживает страны от наращивания традиционных вооружений.