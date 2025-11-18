Компания L.P.P. Holding представила свою разработку на Dubai Airshow 2025

Компания L.P.P. Holding (Чехия) представила на международной выставке аэрокосмической и оборонной промышленности Dubai Airshow 2025 (17 - 21 ноября) свои две новые разработки – малозаметный ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Nightray и малогабаритную крылатую ракету Narwhal.

Обе разработки уже были размещены на стендах, но информации о них пока что мало. Судя по опубликованным кадрам и известной информации, ударный БПЛА Nightray использует технологии малозаметности и предназначен для поражения целей в условиях активной работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Крылатая ракета Narwhal развивает дозвуковую скорость, поражая цели боевой частью весом 120 килограммов в аналогичных условиях работы РЭБ.

L.P.P. Holding в своём пресс-релизе акцентируют внимание на том, что возможность автономного действия в условиях РЭБ является ключевой на современном поле боя. Не уточняется, какая стоимость обеих ударных систем, но, по всей видимости, они задумываются как не дорогостоящее вооружение для нанесения ударов на относительно небольших расстояниях.