Трамп публично поддержал эти усилия

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) опубликовал пост, в котором сообщил о намерениях Конгресса начать работу над продвижением законопроекта, позволяющего американскому президенту Дональду Трампу вводить санкции и пошлины против экономических партнёров России. Он добавил, что Трамп одобрил продвижение законопроекта, о чём недавно сообщил сам глава государства.

Американский сенатор подчеркнул, что принятие этого законопроекта предоставит Дональду Трампу инструменты для усиления давления на Россию. Санкции и пошлины будут вводить в отношении тех стран, которые покупают российскую нефть и газ. Грэм отметил, что законопроект направлен на предоставление Трампу «гибких полномочий», то есть решения по вопросам санкций и пошлин по-прежнему будут зависеть от президента США. Линдси Грэм подтвердил наличие у авторов законопроекта двухпартийной поддержки в обеих палатах Конгресса – Палата представителей и Сенат.

Стоит напомнить, что ещё летом Линдси Грэм инициировал законопроект по введению вторичных санкций и пошлин против стран, импортирующих российские энергоносители. Впоследствии Белый дом внёс поправки в проект документа, чтобы санкции вводились не автоматически, а по усмотрению Дональда Трампа. В конечном итоге законопроект фактически был заморожен, несмотря на двухпартийную поддержку, поскольку сенаторы не смогли на тот момент заручиться поддержкой Трампа. Одобрение законопроекта президентом США является последним этапом в процедуре его принятия.