Nacvark
Венесуэла активизирует военные учения на фоне напряжённости в Карибском бассейне
Страна опасается возможного конфликта с США

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, чьи слова приводит издание CNN, объявил о «массовой мобилизации» вооружённых сил на фоне наращивания США контингента войск и флота в Карибском бассейне. Речь идёт о приведении сил в состояние боевой готовности, а также интенсивных военных учениях.

Венесуэльский министр охарактеризовал действия США как «империалистическую угрозу», в ответ на которую сухопутные, военно-воздушные, военно-морские и резервные силы начали проводить учения по приказу президент страны Николаса Мадуро. В учениях задействована Боливарианская милиция, которая состоит из гражданских лиц и выполняет функцию внутренних войск. Основная цель прошедших учений – оптимизация командования, управления и связи в рамках национальной обороны.

Широкомасштабные военные учения в Венесуэле прошли в среду, на следующий день после прибытия в Карибский бассейн американского авианосца USS Gerald R. Ford. О передислокации авианосной группы к берегам Венесуэлы стало известно в конце октября. Ранее издание The Telegraph предупреждало о том, что возможный конфликт между США и Венесуэлой может изменить мировую экономику: политическая нестабильность внутри венесуэльского государства и смена правительства откроет местный рынок нефти, существенно снизив цену за баррель.

#сша #венесуэла
Источник: edition.cnn.com
vl
02:55
я прямо указал, что у многих райзенов свободный множитель, не у всех, Про - версии с фиксированным, поэтому и обратил внимание на то, что нужно покупать оемный процессор без следов установки, либо бок...
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Garthar
02:22
А нахрена?
Министр ЖКХ РФ Ирек Файзуллин потребовал перенести все домовые чаты в мессенджер MAX
elektrokat
01:48
Так вот кто слив данных продвигает и лизнуть солнцеликому заодно удалось
Министр ЖКХ РФ Ирек Файзуллин потребовал перенести все домовые чаты в мессенджер MAX
elektrokat
01:41
А говноигрульки станут лучше от этого процессора?
AMD официально представила бюджетный игровой процессор Ryzen 5 7500X3D
NuclearMissionJam
00:49
Ну почему сразу дно? Я же еще не написал блог "Выкинул м2 их системы и стало лучше") Я кстати, перенес рабочий стол на HDD, спасибо за совет
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
Владимир Клецов
00:11
Дно пробито))
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
Dzhereli
23:52
по низу рынка тут уже вкусный 9700x
AMD официально представила бюджетный игровой процессор Ryzen 5 7500X3D
Roditch
23:36
За 269 долларов у него будет более дешёвый конкурент в виде R5 9600x, да и R7 9700x будет совсем рядом.
AMD официально представила бюджетный игровой процессор Ryzen 5 7500X3D
Vorvort
23:35
Интересно как комиссар ООН запоет когда его дети окажутся на кокаине или героине?
Колумбия приостановила любые контакты со службами безопасности США
Алескандр Индустриевич
23:31
Сосун сосков Монтянихи, ты бухой или не насасался?
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter