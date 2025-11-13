Страна опасается возможного конфликта с США

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, чьи слова приводит издание CNN, объявил о «массовой мобилизации» вооружённых сил на фоне наращивания США контингента войск и флота в Карибском бассейне. Речь идёт о приведении сил в состояние боевой готовности, а также интенсивных военных учениях.

Венесуэльский министр охарактеризовал действия США как «империалистическую угрозу», в ответ на которую сухопутные, военно-воздушные, военно-морские и резервные силы начали проводить учения по приказу президент страны Николаса Мадуро. В учениях задействована Боливарианская милиция, которая состоит из гражданских лиц и выполняет функцию внутренних войск. Основная цель прошедших учений – оптимизация командования, управления и связи в рамках национальной обороны.

Широкомасштабные военные учения в Венесуэле прошли в среду, на следующий день после прибытия в Карибский бассейн американского авианосца USS Gerald R. Ford. О передислокации авианосной группы к берегам Венесуэлы стало известно в конце октября. Ранее издание The Telegraph предупреждало о том, что возможный конфликт между США и Венесуэлой может изменить мировую экономику: политическая нестабильность внутри венесуэльского государства и смена правительства откроет местный рынок нефти, существенно снизив цену за баррель.