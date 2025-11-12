Сайт Конференция
Сербия перевооружается на фоне подготовки Европы к конфликту с Россией
Об этом премьер-министр стран Александр Вучич, подчеркнув, что Белград продолжит инвестировать в свою оборону

Президент Сербии Александр Вучич в интервью местному изданию Pink TV прокомментировал ситуацию в сфере безопасности в Европе, заявив, что его страна перевооружается на фоне активной подготовки европейских стран к конфликту с Россией. Он подчеркнул, что анализирует факты: конфликт между Европой и Россией становится всё более очевидным.

Сербский президент считает, что это не просто слова, поскольку некоторое время назад начальник Генерального штаба Вооружённых сил Франции Фабьен Мандон допустил такой сценарий уже через 3 - 4 года. По его мнению, Сербия оказалась «между молотом и наковальней», поэтому её перевооружение происходит «с умом», а инвестиции в сфере обороны направлены на укрепление защиты страны.

Александр Вучич утверждает, что будет чрезвычайно рад, если его опасения относительно неминуемого конфликта окажутся напрасными. До тех пор – Сербия должна перевооружаться, особенно с акцентом на модернизацию военно-воздушных сил. Политик вспомнил, что когда он только был назначен министром обороны в 2012 году, у сербской армии был только один истребитель. Помимо этого, Александр Вучич в очередной раз затронул вопрос экспорта боеприпасов, настаивая на том, что продажа оружия жизненно необходима для поддержания работы военных заводов и рабочих мест в Сербии.

#россия #европа #сербия #вучич
Источник: pink.rs
