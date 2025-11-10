Пожар охватил леса общей площадью 2500 гектаров

В Новой Зеландии начался пожар на территории Национального парка Тонгариро, известного по съёмкам кинотрилогии «Властелин колец». Об этом сообщает местная газета New Zealand Herald. Пожар охватил леса на общей площади около 2,5 тысячи гектаров. Возгорание привело к необходимости провести эвакуацию туристов и местных жителей, проживавших в населённом пункте Вакапапа.

На момент написания материала сообщалось о локализации 20% очагов возгорания. Власти предпринимают усилия по тушению пожаров, применяя воздушную и наземную специализированную технику. Местный представитель пожарной службы Крэйг Голд утверждает, что проводится крупнейшая воздушная противопожарная миссия за последнее время. Национальный парк Тонгариро включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также известен по съёмкам «Властелина колец». Расположенная на территории парка гора Нгаурухое (вулканический массив Тонгариро) послужила прототипом Роковой горы – Ородруин – места, где было уничтожено кольцо всевластия.