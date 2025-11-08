Европейские страны находятся в ещё более уязвимом положении, чем США

За последние годы в Европейском союзе усилилась тенденция в сторону перевооружения, создающая оборонно-промышленному комплексу Европу все условия для наращивания производства. Нюанс в том, что производство некоторой военной техники, включая истребители или даже автомобили, требует увеличения поставок редкоземельных металлов, с которыми у европейских стран может возникнуть проблема.

Как пишет издание The New York Times, весь план перевооружения Европы под угрозой из-за зависимости от редкоземельных металлов из Китая. По данным издания, 98% европейского импорта редкоземельных металлов приходится на Китай, который в свою очередь усиливает экспортный контроль и создаёт угрозу для существующих цепочек поставок.

В материале издания напоминают, что в 2024 году Европейский союз принял закон, предусматривающий создание собственной добычи редкоземельных металлов, но на его реализацию понадобится от 8 до 12 лет. До тех пор зависимость Европы от китайских редкоземельных металлов создаёт Пекину мощный рычаг влияния, способный сорвать многие европейские программы перевооружения.

Следует подчеркнуть, что в этом вопросе Европейский союз более уязвим, чем США. Американские власти активно работают над диверсификацией цепочек поставок, создают резервные запасы редкоземельных металлов из Китая, а до тех пор – работают над тем, чтобы функционировали уже существующие. При этом можно добавить, что США всё же больше необходимые редкоземельные металлы, чем Европе, ведь американский оборонно-промышленный комплекс использует их в производстве атомных подводных лодок, истребителей, крылатых ракет Tomahawk и другом высокотехнологичном вооружении.