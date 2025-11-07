Как сообщат Reuters, американская компания будет разрабатывать вольфрам в стране

Вчера представители США и Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве в области редкоземельных металлов, которое открывает американским компаниям доступ к одному из крупнейших в мире нетронутых месторождений вольфрама. По данным Reuters, соглашение предусматривает предоставление компании Cove Capital права разрабатывать месторождение вольфрама в стране.

Издание ознакомилось с полученным документом, в котором сообщается, что американская Cove Capital и казахстанская АО «Тау-Кен Самрук» создадут совместное предприятие, где США получат 70%. Американская компания инвестирует в разработку месторождений Северный Катпар и Верхний Кайракты на востоке страны.

Интерес США заключается в добыче вольфрама, который не добывается на территории штатов с 2015 года, из-за чего признаётся властями страны критически важным минералам. В то же время Китай, ужесточающий экспортный контроль, является крупнейшим поставщиком вольфрама. Подписанное между Вашингтоном и Астаной соглашение позволит разрабатывать вольфрам для удовлетворения приоритетных потребностей правительства США и американской промышленности.

Генеральный директор Cove Capital Пини Альтхаус подтвердил информацию, подчеркнув, что это победа для США и удовлетворения их критически важных потребностей в минералах. Строительство рудника начнётся в течение двух лет, а добыча в течение 3,5 лет. Переработка вольфрама будет расположена на территории Казахстана.